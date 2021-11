CATANIA SERVIZI – CALCIO CATANIA: partita non ancora chiusa, il club etneo proporrà reclamo

Il Tribunale ha parzialmente accosto la richiesta di sequestro conservativo promossa dalla Calcio Catania Servizi contro il Calcio Catania SpA. Perso il primo round, la società rossazzurra proporrà reclamo al Collegio. In forza del provvedimento cautelare, su Repubblica si legge che la Curatela fallimentare, a garanzia futura del credito, ha titolo per apporre un vincolo patrimoniale (per esempio un’iscrizione ipotecaria su immobile) nei confronti dei soggetti giuridici destinatari del sequestro, in attesa del giudizio di merito, che si celebrerà nei prossimi mesi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***