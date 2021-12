CATANIA SOCIAL – Izco e Biondi: “Questa vittoria è per voi tifosi, la Sicilia è rossazzurra”

Mariano Izco e Kevin Biondi, due simboli della catanesità. Il primo è argentino ma bandiera storica del Calcio Catania, il secondo catanese che aveva una voglia matta di dare il proprio contributo alla causa rossazzurra nella partita più attesa dell’anno. Catania batte Palermo 2-0, entrambi scrivono i seguenti post via social:

MARIANO IZCO

“Questa vittoria è per voi tifosi.

Avete sofferto, avete condiviso con noi ansie e preoccupazioni senza mai farci mancare il vostro supporto. Oggi siete scesi in campo al nostro fianco e abbiamo lottato tutti insieme, come mi avete insegnato:

Per la maglia.

Per la città.

Per il rosso e l’azzurro.

La #Sicilia è 🔴🔵“.

KEVIN BIONDI

“Giornate come oggi non si dimenticano facilmente. Mi sono, ci siamo e ci avete regalato una splendida domenica. La Sicilia si tinge di RossoAzzurro❤️💙. Catania non molla mai, Forza Catania ❤️🐘💙“.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***