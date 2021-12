ALBERTINI: “Gol che mi dà morale dopo stagione difficile. La prestazione c’è stata. 21 dicembre, speriamo…”

Primo gol con la maglia del Catania per Alessandro Albertini, che commenta il 2-2 maturato nel derby di Messina:

“Sicuramente sono felicissimo per il gol, visto che a livello personale è stata fin qui una stagione un pò difficile per me. Non ero partito benissimo per via del Covid, inoltre ho avuto poco minutaggio. E’ un gol che mi dà morale, rappresenta una piccola soddisfazione per me. Ci tenevo a fare gol per i tre punti ma va bene così. E’ stata una partita strana perchè al di là del risultato nel primo tempo abbiamo tenuto sempre il pallino del gioco, costruendo 2-3 occasioni che potevamo sfruttare meglio, non c’era mai l’impressione che il Messina potesse essere pericoloso se non di rimessa. Abbiamo preso gol su mezzo infortunio, un rimpallo, gli episodi cambiano le partite soprattutto in C. Poi il Messina si è messo dietro. Non è mai facile su un campo che non era neanche in perfette condizioni. Anche oggi abbiamo dimostrato di avere personalità, idee, l’avevamo rimessa in piedi. Dopo il pareggio è arrivato il 2-1 del Messina che avrebbe dato una mazzata ad altre squadre e invece abbiamo continuato a giocare segnando il 2-2. Dispiace per la mancata vittoria ma la prestazione c’è stata. Mercoledì avremo l’occasione di vincere una partita che sarebbe importantissima in chiave classfica”.

“Io insieme a Calapai sulla fascia? E’ capitato più volte quest’anno che il mister mi mettesse lì per necessità tattiche. L’hò gia fatto altre volte in carriera, ho caratteristiche diverse da Russotto e gli altri ma è andata bene. I subentranti meritevoli? Al di là dei problemi avuti abbiamo una rosa di grande valore, con grossi ricambi soprattutto sugli esterni. Mettiamo sempre in difficoltà il mister nelle scelte in settimana. Speriamo che il 21 dicembre le cose si risolvano. Secondo me possiamo fare un grande girone di ritorno al di là della penalizzazione. Dedico il gol alla mia ragazza, alla mia famiglia ed ai miei amici ma anche ai miei compagni che mi hanno sempre fatto sentire importante pur avendo trovato poco spazio”.

“Mercoledì ultitmo impegno del 2021? Abbiamo il dente avvelenato perchè al di là del ko non ci siamo presentati a livello mentale nelle migliori condizioni a Monopoli, non ce la sentiamo bella piena quella sconfitta. Avremo voglia di rivalsa, giocheremo in casa e speriamo che il pubblico venga numeroso per darci una mano come avvenuto in occasione del derby. Contro il Palermo ci ha dato una spinta in più, speriamo vengano in tanti allo stadio perchè è una gara importante in chiave campionato. Ho visto poche volte un ‘Massimino’ come quello di domenica scorsa, ti porta a dare quacosa in più per poter vincere le partite”.

