SIPOS: “Importante portare a casa punti. Mi piacciono Catania, il Catania e la cucina siciliana”

Ha segnato il gol del definitivo 2-2 a Messina. Sconfitta evitata per il Catania, Leon Sipos ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post-gara con qualche progresso nell’apprendimento della lingua italiana: “Io do sempre tutto quando vengo chiamato in causa. Sono molto contento per il gol realizzato, abbiamo giocato bene ed è importante portare a casa punti. Ringrazio la squadra ed il mister con cui ho un grande rapporto ed avverto la fiducia di tutti. Mi piacerebbe rimanere perchè mi piace la squadra, mi piacciono l’atmosfera che si respira, la città. Ma anche la cucina siciliana, mamma mia (ride, ndr). Molto buona davvero. La partita è stata dura su un campo difficile. Anche il terreno di gioco non era al meglio. Inoltre si trattava di un derby e non è mai facile. Ora pensiamo alla sfida di mercoledì, vogliamo la vittoria contro il Monopoli”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***