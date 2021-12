CATANIA 0-2 MONOPOLI: gli highlights della partita

Il filmato di Eleven Sports (dal canale Youtube di “Sicra Press”) contenente le azioni salienti del match, valevole per la 20/a giornata del girone C di Serie C, vinto dal Monopoli contro il Catania allo stadio “Angelo Massimino” con il risultato di 2-0.

Al 20′ Langella porta in vantaggio i biancoverdi. Il Catania crea qualche occasione interessante ma non riesce a trovare la via della rete. E’ la formazione ospite, invece, ad andare ancora a segno. Lo fa in pieno recupero con il neo entrato Bussaglia, completandosi la giornata nerissima per il Catania, dichiarato fallito e sconfitto sul campo tra le mura amiche.

