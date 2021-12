CATANIA – MARCATORI TOP: Moro si avvicina a Spinesi, ma il vero obiettivo è Romano

Con la doppietta rifilata al Palermo, Luca Moro è sempre più protagonista in Serie C consolidando la vetta della classifica marcatori. Numeri importanti con una media realizzativa superiore al gol a partita per l’attaccante rossazzurro di proprietà del Padova. Nella storia del Catania, dalla nascita della Società Sportiva Catania ai giorni nostri, e tenendo conto delle reti siglate esclusivamente nelle singole annate ed in gare di campionato, Moro si è staccato da “Cocò” Nicolosi eguagliando le 18 reti di Eddy Baggio, Koenig, Calaiò e Cadei.

Se dovesse confermare l’attuale media gol fino alla fine, Moro supererebbe persino il bomber più prolifico di tutti i tempi: Marco Romano, capace di realizzare ben 26 reti in 17 partite nel lontano 1942/43. Allora l’Associazione Fascista Calcio Catania chiuse al primo posto il raggruppamento H di Serie C ma, a causa dell’invasione della Sicilia da parte delle truppe americane, la FIGC dovette escludere il Catania e le squadre siciliane dal girone delle finali. Intanto Moro si avvicina a Gionatha Spinesi, grande protagonista dello storico ritorno dei rossazzurri in A nel 2006 con 23 marcature, ed Ercole Bodini che contribuì in maniera decisiva alla promozione in B risalente al 1934 rifilando 21 gol agli avversari, i quali completano l’attuale podio dei principali marcatori stagionali etnei.

26 GOL Marco Romano – 1942/43

23 GOL Gionatha Spinesi – 2005/06

21 GOL Ercole Bodini – 1933/34

20 GOL Giampietro Spagnolo – 1974/75

19 GOL Giuseppe Mosca – 1994/95

18 GOL Eddy Baggio – 2001/02; Engelbert Koenig – 1941/42; Emanuele Calaiò – 2014/15; Arnaldo Cadei – 1947/48

17 GOL Gionatha Spinesi – 2006/07

16 GOL Nicolò Nicolosi – 1935/36

15 GOL Gonzalo Bergessio – 2012/13; Davis Curiale – 2017/18; Michele Manenti – 1953/54; Guido Klein – 1950/51; Ettore Brossi – 1935/36; Piero Cini – 1931/32; Antonino Belnome 1993/94

14 GOL Luca Moro – 2021/22; Nicolò Nicolosi – 1932/33

13 GOL Luis Oliveira – 2003/04; Giuseppe Mascara – 2003/04; Luis Oliveira – 2002/03; Tiziano D’Isidoro 1996/97; Aquilino Bonfanti – 1969/70; Carlo Facchin – 1964/65; Guido Klein – 1951/52

