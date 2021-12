CATANIA: stipendi pagati, onorata la scadenza del 16 dicembre

Il quotidiano La Sicilia riporta la notizia che il Calcio Catania ha pagato gli stipendi di ottobre ai tesserati. La scadenza incombente, fissata per il 16 dicembre, preoccupava non poco per le conseguenze di un mancato pagamento sia in ottica penalizzazione sia nell’ambito dell’accertamento sullo stato patrimoniale del club attualmente in corso. Scoglio superato e boccata d’ossigeno quando si avvicina l’atteso derby col Palermo, ferma restando la necessità di fornire al Tribunale adeguate garanzie sulla continuità aziendale in vista dell’udienza prefallimentare del 21 dicembre.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***