STAMPA NAZIONALE – Bargellini: “Palermo più forte ma c’è la spinta motivazionale del Catania”

Luca Bargellini parla di Catania-Palermo all’interno del portale specializzato sul campionato di Serie C tuttoc.com: “Una sfida che fino a pochi anni fa avremmo ammirato in Serie A, ma che oggi impreziosisce il campionato di terza serie. Difficile immaginare che possa vincere in una gara così densa di significati, anche se i rosanero hanno finora dimostrato di essere compagine qualitativamente superiore ai ‘cugini’. Sul fronte motivazionale, però, la spinta dovuta dai continui problemi societari potrebbe rivelarsi uno sprone eccezionale per gli etnei. Se poi contiamo che questo potrebbe essere l’ultimo derby di Mariano Izco, ‘catanese d’adozione’ per sua stessa ammissione, ecco che la gara del ‘Massimino’ diventa assolutamente da tripla. Che spettacolo!”.

