CALAPAI: “Derby si prepara con motivazioni, senza tanti giri di parole”. E domenica ritrova l’amico Dall’Oglio

La Gazzetta dello Sport evidenzia alcune dichiarazioni del terzino rossazzurro Luca Calapai quando si avvicina il derby Catania-Palermo. Il calciatore messinese sottolinea di avere già affrontato il derby con i rosanero anche quando giocava nella Primavera catanese: “E’ una partita che si prepara con le motivazioni che ognuno di noi deve mettere in campo e senza tanti giri di parole – dice – Ricordo di aver visto i derby della Serie A, sempre spettacolari. Il rapporto con i tifosi è speciale, ogni partita diventa una questione di appartenenza e di rispetto di fronte al loro sostegno”.

Sarà anche l’occasione per rivedere in campo, da avversario, l’amico Jacopo Dall’Oglio. Il centrocampista milazzese è legato a Calapai da un rapporto di profonda amicizia che dura da oltre dieci anni. “Le origini messinesi di Calapai (Dall’Oglio è di Milazzo) sono solo uno dei punti di contatto che, poi, per due stagioni hanno riunito i due sotto la bandiera rossazzurra – si legge – Ma i due in precedenza avevano giocato a Barletta (nel 2012, in C1), incrociandosi nelle sfide tra Modena (squadra in cui Calapai ha militato per tre stagioni, dal 2013 al 2016 in Serie B) e Brescia”.

