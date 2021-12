CURIOSITA’: il Latina una delle vittime preferite di Piccolo

Qualora dovesse giocare, per Antonio Piccolo sarebbe la nona volta in carriera da avversario contro il Latina. La squadra nerazzurra pontina è una delle vittime preferite per lui, andato a segno tre volte al cospetto del Latina. Piccolo ha siglato un numero di reti più elevato solamente al Brescia, rifilando cinque gol alle Rondinelle. Tornando ai Leoni alati, negli otto confronti con la compagine laziale (tutti in B) Piccolo ha perso solamente nel 2014, 1-0 militando tra le fila della Virtus Lanciano. Per il resto si registrano cinque pareggi e due vittorie con le maglie del club abruzzese appena citato e dello Spezia. L’attuale esterno offensivo del Catania fu decisivo contro il Latina nell’1-1 di Lanciano datato 11 aprile 2015 ed in occasione del 2-1 in favore dei rossoneri il 28 novembre del medesimo anno.

