VERSO LATINA-CATANIA: Di Donato ritrova i colori rossazzurri, quei derby col Palermo…

Prima volta da allenatore per Daniele Di Donato contro il Catania. Un avversario, quello rossazzurro, che però l’attuale guida tecnica del Latina ha sfidato dieci volte in passato soprattutto militando tra le fila del Palermo.

In questo senso si ricorda qualche boccone amaro per il Catania, che nei primi anni del 2000 rimediò due sconfitte pesantissime a Palermo: un risultato di 5-0 e 5-1 rispettivamente in B e C. Altro derby vinto da Di Donato in data 9 novembre 2003, 0-2 a Catania. Gli unici successi di marca etnea si riferiscono invece al 2-1 del 16 gennaio 2000 contro la Lodigiani in C1 (Passiatore e Marziano in gol per i rossazzurri) ed al 2-0 in occasione del derby Catania-Palermo risalente al 18 novembre 2002. Fu la prima gara di mister Toshack alle pendici dell’Etna davanti ad una splendida cornice di pubblico con Cordone ed il solito Oliveira entrati nel tabellino dei marcatori in Serie B.

Merita di essere menzionato anche il pirotecnico 3-3, maturato nel match di ritorno a Palermo. Partita ricchissima di emozioni che vide Martusciello portare in vantaggio il Catania, Asta pareggiare i conti, Oliveira consentire al Catania di raddoppiare, prima che Zauli e Maniero ribaltassero il risultato. Al 69′, però, ancora Martusciello andò a segno nel contesto di un derby dall’alto contenuto spettacolare.

