EX ROSSAZZURRI – Rossini: “Ancora oggi i catanesi mi dimostrano grande affetto…”

Fausto Rossini ha deciso di appendere le scarpe al chiodo all’età di 33 anni, decidendo di abbandonare il mondo del calcio creando un marchio di cosmetici con la moglie e specializzandosi nell’e-commerce. Tanti ricordi vissuti da calciatore. A partire dalla doppietta al Milan a San Siro con la maglia dell’Atalanta, passando per le emozioni vissute in Champions League tra le fila dell’Udinese e la salvezza raggiunta con il Catania nel 2007 in Serie A. In relazione a quest’ultimo obiettivo, ai microfoni di tuttomercatoweb.com l’ex rossazzurro afferma: “Feci il gol che ci mantenne in Serie A, una sfida-spareggio contro il Chievo all’ultima giornata. Capii l’importanza di quel che avevo fatto per il riscontro avuto dai tifosi, che ancora oggi mi dimostrano grande affetto”.

Eh già, impossibile dimenticare quella gara giocata sul neutro di Bologna che permise al Catania di mantenere la massima categoria piegando con il risultato di 2-0 la resistenza del Chievo, che avrebbe anche potuto accontentarsi del pari per salvarsi ma dovette fare i conti con l’orgoglio e la voglia assoluta degli etnei di difendere il patrimonio dela A.

