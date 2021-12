CATANIA-MONOPOLI: probabili formazioni, rossazzurri in assetto tipo?

Le probabili formazioni del match Catania-Monopoli, valevole per la 20ª giornata del Girone C di Serie C 2021-22 e in programma questa sera allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle ore 21:00.

24 rossazzurri a disposizione di Francesco Baldini per la gara odierna con i pugliesi. Il tecnico toscano dovrebbe schierare la squadra in assetto tipo con Stancampiano (Sala) a protezione dei legni, Calapai, Claiton, Monteagudo e Pinto dietro, a centrocampo troverebbero collocazione abituale Rosaia, Maldonado e Greco (con Izco e Provenzano principali alternative in mediana), mentre il tridente offensivo sarebbe composto da Russotto (Piccolo), Moro e Russini. Non convocati Ceccarelli, Bianco e lo squalificato Biondi.

Recuperato a pieno regime il difensore Fornasier, mister Alberto Colombo potrebbe presentare lo stesso undici iniziale schierato domenica ad Andria. Davanti al portiere Loria agirebbero Riggio, Bizzotto e Mercadante, con Tazzer, Langella, Piccinni, Vassallo e Guiebre in mezzo e il duo Starita-Grandolfo di punta. Non convocati Morrone, Milani, Baraye, Hamlili, Borrelli e Arena.

La direzione di gara è affidata al signor Giuseppe Collu della sezione AIA di Cagliari, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Thomas Miniutti di Maniago e Marco Lencioni di Lucca e dal IV ufficiale Marco Emmanuele di Pisa. L’incontro sarà visibile in diretta su Sky Sport 252, online sulle piattaforme Eleven Sports e 196sports (solo per i residenti all’estero) e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2 Catania e provincia).

===>>> UFFICIALE: il Tribunale dichiara fallito il Calcio Catania 1946

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***