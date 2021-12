VERSO CATANIA-MONOPOLI: gli etnei presenti nell’attuale rosa a segno contro il Gabbiano

Due giocatori presenti nella rosa del Catania 2021/22 e che figurano nella lista dei convocati per il confronto con il Monopoli sono già andati a segno contro la formazione biancoverde. Si tratta di Alessandro Albertini e Andrea Russotto. Albertini, che a Messina ha siglato il suo primo gol con la maglia del Catania, ha colpito il Gabbiano il 26 marzo 2017 quando militava tra le fila della Virtus Francavilla. Il derby pugliese venne disputato al “Veneziani”, terminando con il risultato di 1-1. Di Albertini la rete decisiva ai fini del pareggio, in risposta al momentaneo vantaggio di Montini. Da segnale che Furlan, ex Catania e allora portiere del Monopoli, parò un rigore alla Virtus nelle battute iniziali del match. Russotto, invece, ebbe il merito di sbloccare il 4-1 in un Catania-Monopoli giocato al “Massimino” il 6 dicembre 2016. Ci riproverà questa sera, andando anche alla ricerca della prima rete in questa stagione.

