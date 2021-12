JEDA: “Catania, situazione che si trascina da tempo. Sono rimasto basito”

A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex calciatore del Catania Jeda. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com, con riferimento al fallimento del club etneo: “E’ da tempo che si trascina questa situazione, mi dispiace tanto. Far sparire una società come la sua, con una storia che ha messo in mostra fior fiori di giocatori e allenatori, non la capisco. E’ andata a finire così in basso senza alcun ritorno, sono rimasto triste e basito nel vedere un club storico italiano che sparisce. La Salernitana, per esempio, ha fatto una fatica tremenda per tornare in Serie A, come è possibile trovarsi in una situazione del genere?”.

