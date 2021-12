STAMPA NAZIONALE – Bargellini: “Sigi, sperare che traini nave in porto non mi rassicura per niente. Conto alla rovescia per il Catania…”

Il pensiero di Luca Bargellini per il noto portale specializzato sulla Serie C, tuttoc.com, sulla situazione societaria del Catania recentemente dichiarato fallito dal Tribunale:

“In Sicilia la Giustizia amministrativa ha decretato il fallimento della società iscritta alla FIGC con la matricola 11700. Questo, fortunatamente, non vuol dire che l’avventura in campionato dei rossazzurri sia già terminata, ma per portare a termine la stagione serve una mano della proprietà. Quale? Quella che dopo aver compiuto il miracolo di salvare la società al termine dell’era Pulvirenti ha preferito continuare sul cammino intrapreso anziché cedere il passo ad uno dei manager più preparati nel rilancio di club in crisi che ci sia in circolazione (vedi alla voce Joe Tacopina)? Sì, proprio quella”.

“Detto che ognuno ha la più assoluta libertà di gestire le proprie aziende come meglio crede, l’idea che tocchi sperare che la Sigi debba nuovamente trainare la nave in porto non mi rassicura per niente. Per chiudere il 2021/2022 servono circa 600mila euro da trovare nel minor tempo possibile, altrimenti il rischio di scomparsa diventerebbe drammaticamente alto. E con il mercato di gennaio alle porte, che garantirebbe lo svincolo ai giocatori che volessero lasciare anzitempo la piazza siciliana, il ticchettio del conto alla rovescia accelera notevolmente. Fortunatamente ancora di segnali in questa direzione non ve ne sono, ma si sa come in situazione simili basti un solo, piccolo, sassolino, per dar vita ad una valanga”.

