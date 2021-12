LA SICILIA – Provenzano: “Sono palermitano ma in campo sarò solo rossazzurro. Dare una gioia ai nostri tifosi”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il centrocampista palermitano attualmente in forza al Catania Alessandro Provenzano scalpita in vista del derby: “Sono stato fermo per colpa di una caviglia in disordine ma ho fatto di tutto per recuperare in tempo ed essere disponibile in occasione del derby che viene giustamente considerata la partita più importante della stagione. Sono palermitano ma è chiaro che in campo darò il massimo per far vincere il Catania. Prevedo tanto equilibrio e battaglia tra le due squadre e quel che certamente renderà ancor più emozionante il derby sarà la presenza del pubblico. Dobbiamo regalare una bella soddisfazione ai nostri impareggiabili sostenitori, dargli a tutti i costi una gioia. Non vedo l’ora che arrivi domenica. Stiamo facendo il massimo, siamo un bel gruppo e c’è tanta unione, il mister ci sta aiutando moltissimo. Affronteremo un Palermo costruito per tornare in Serie B e con il morale a mille, che si presenterà al Massimino al gran completo”.

