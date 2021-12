CATANIA-PALERMO: sarà record stagionale di pubblico e d’incasso al “Massimino”

Già da un paio di giorni non è possibile acquistare biglietti in Curva Nord e prosegue positivamente la vendita dei tagliandi man mano che si avvicina il derby Catania-Palermo. Giovedì sera sono stati 5mila i biglietti comprati dai tifosi per assistere al confronto in programma domenica pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino”. Sarà record stagionale di pubblico per il Catania, che al momento ha fatto registrare la maggiore affluenza in occasione di Catania-Foggia, gara che vide la presenza di 3.556 spettatori. E sarà anche record d’incasso, prevedendo un’entrata pari a circa 80-90 mila euro qualora si raggiungessero – come pare – almeno le 8-9mila unità sugli spalti.

