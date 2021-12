LA SICILIA – Sigi, nuovo incontro previsto. Ferraù precisa: “Dobbiamo tentarci sino all’ultimo”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Oggi e domani saranno giorni cruciali per mettere assieme la somma necessaria per non far naufragare del tutto la squadra rossazzurra. I tifosi che hanno già fatto sentire ripetutamente la loro voce di protesta, vivranno gli ultimi giorni del 2021 tra ansia e preoccupazione. Il versamento della somma richiesta dal Tribunale è una tappa obbligata per far sì che si giunga a un prolungamento di due mesi dell’esercizio provvisorio, il tempo necessario per fare scattare la procedura per la vendita all’asta del club. Nelle prossime ore ci sarà un nuovo confronto con i curatori fallimentari e da quest’incontro dipenderà il futuro del Catania. Ci sono delle ipotesi come quella di pagare una gran parte del debito e fornire garanzie sulla rimanente quota da versare riducendo magari i costi, ma sarà comunque il Tribunale a decidere. E’ stata inoltre fissata nel pomeriggio una nuova riunione tra i soci Sigi, mentre l’avvocato Giovanni Ferraù precisa rispetto a quanto dichiarato ieri: “Faremo di tutto, anzi l’impossibile per mantenere l’impegno e versare la somma richiesta dal Tribunale, ben coscienti che abbiamo il dovere di tentarci sino all’ultimo”.

