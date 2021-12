MERCATO: girone C, i movimenti dell’ultima settimana

Si avvicina il mercato di gennaio ed alcune società del girone C di Serie C cominciano a muovere concreti passi avanti. Vedi l’Avellino che ha raggiunto l’accordo per due importanti rinnovi, quello del difensore Luigi Silvestri e del laterale sinistro Fabio Tito fino a giugno 2024. Il prossimo potrebbe essere il centrocampista Santo D’Angelo (fonte tuttoc.com). Secondo quanto riportato da campaniasoccer.com gli occhi degli irpini si sono posati sul jolly offensivo del Campobasso Mattia Rossetti (classe 1996), 17 presenze e 6 reti. Non solo Vibonese e Pro Sesto, crescono le pretendenti per Vincenzo Plescia. L’attaccante dell’Avellino, in uscita a gennaio dal club irpino, secondo tuttoavellino.it avrebbe infatti accolto anche l’interesse del Potenza nel Girone C. La Paganese ha invece ufficializzato l’ingaggio del difensore della Costa D’Avorio classe 1994 Dramane Konatè, contratto biennale. Scout belgi e olandesi seguono il centrocampista azzurrostellato Carmine Cretella (fonte tuttoc.com).

Vincenzo Barone è un nuovo calciatore del Taranto, Attaccante classe ’95, Barone, è cresciuto nel settore giovanile del Napoli. 53 reti nel Campionato di Serie D. Con il Gladiator, sua ultima squadra ha all’attivo in questa stagione sportiva 13 presenze, 7 gol e 2 assist. La punta Mattia Persano risolve consensualmente l’accordo con la Vibonese. Il Catanzaro avrebbe trovato un accordo di massima per l’arrivo nella sessione invernale di mercato del terzino ex Catania Daniel Semenzato, ai margini della rosa del Bari (fonte Il Quotidiano del Sud). Come riportato dal Nuovo Quotidiano di Puglia, il Monopoli per la corsia di sinistra starebbe pensando a Luca Falbo, classe 2000 di proprietà della Lazio, nella scorsa stagione alla Viterbese. Sempre il Monopoli potrebbe tesserare Alessandro Rossi, che dopo l’ultima stagione con la maglia della Viterbese è tornato alla Lazio (fonte tuttomercatoweb.com). Idea Russotto per l’attacco della Turris.

Simone Simeri chiede maggiore spazio a Bari, potrebbe considerare l’ipotesi di una cessione a gennaio. Il centrocampista biancorosso Lorenzo Lollo, inoltre, è finito nel mirino dell’Academica Clinceni che milita nel campionato rumeno di massima serie (fonte tuttomercatoweb.com). Piace al Foggia il centrocampista ghanese Abdallah Basit (classe 1999), in forza al Benevento, con cui però non è mai sceso in campo in questo primo scorcio di stagione in cadetteria (fonte tuttoc.com). Proposto al Potenza, via Cosenza, l’ingaggio del giovane attaccante Gianluigi Sueva (fonte tuttopotenza.com).

