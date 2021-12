STANCAMPIANO: riscatto nel derby, domenica la controprova

Altro interprete che nel derby di Sicilia ha ben figurato è Giuseppe Stancampiano. L’estremo difensore palermitano, proprio contro i rosa ha disputato la migliore gara della stagione, rimanendo concentrato ed attento per tutti i novanta minuti di gioco e guidando con sicurezza il pacchetto difensivo. E’ pur vero che gli avanti rosanero non hanno arrecato grossi pericoli alla porta etnea, ma quando chiamato in causa il numero dodici ha risposto presente, infondendo fiducia e certezze all’intera squadra e riuscendo a mantenere inviolata la propria porta per la seconda volta in stagione.

Dopo un inizio di torneo poco esaltante, con prestazioni abbastanza opache e condite da diversi errori, incassando sei gol nelle prime quattro giornate, sembrava che la scala gerarchica fosse stata definitivamente ribaltata in favore di Sala ed invece, come lo stesso Baldini ha sempre professato, sotto la guida del tecnico toscano nulla è mai veramente deciso. Così dopo 12 giornate di panchine (13 considerando la gara di Coppa contro il Catanzaro) il classe ’87 ha rivisto il campo in quel di Latina, alternando però sia interventi decisivi che errori.

Si ipotizzava un ritorno di Andrea Sala tra i pali etnei ed invece nuovamente Baldini ha puntato sul trentaquatrenne palermitano che questa volta ha sfoderato una grande prestazione. Anche per Stancampiano il derby del “Massimino” ha rappresentato il momento della rivalsa, vivendo finalmente una domenica da protagonista e senza sostanziali sbavature. Adesso però l’estremo difensore siciliano è atteso dalla controprova, dimostrando sul campo di possedere la continuità giusta per rimanere il portiere titolare del Calcio Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***