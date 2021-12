VERSO MESSINA-CATANIA: derby mancato per Sullo, eroe dei peloritani nella finale vinta con gli etnei

Non sarà Salvatore Sullo a dirigere il Messina in panchina. Dopo l’esonero avvenuto ad inizio stagione, la società peloritana aveva valutato l’ipotesi di ripartire dallo stesso ex centrocampista giallorosso, a seguito dell’allontanamento di Ezio Capuano. Invece il ritorno non si è concretizzato, al posto di quest’ultimo è subentrato Ezio Raciti. Sullo avrebbe vissuto un derby dal sapore particolarissimo domenica, visto che proprio con un suo gol portò i messinesi in Serie B risultando decisivo nella finale Play Off del 2001 contro il Catania.

Tempo fa svelò un curioso retroscena alla trasmissione irpina MITI su Prima Tivvù: “Nel 2001, a quasi 30 anni, con oltre 200 partite in Serie B, scelsi il progetto Messina, partendo dalla Serie C. Ricordo che mi voleva il Catania di Gaucci, ma mi fu parlato male di alcuni metodi e allora preferii il Messina. Ricordo quell’anno un campionato incredibile, un testa a testa siciliano a 3, noi, Catania e Palermo, poi veniva l’Avellino. Il Messina arrivò primo all’ultima giornata, dove giocavamo al Partenio. Al 90′ ci diedero un rigore che sbagliammo, qualche minuto dopo nel recupero segnò l’Avellino. Perdemmo il primo posto e il campionato (che vinse il Palermo) e dovemmo fare i playoff, nella finale decisiva con il Catania con un mio gol salimmo in B. Proprio quel Catania che avevo rifiutato. Da quel giorno sono un eroe a Messina”.

