MERCATO: Moro, attivo l’asse Juventus-Sassuolo

Fa gola ad un numero sempre maggiori di club, mister 18 gol in Serie C. Parliamo, ovviamente, della punta ora in forza al Catania Luca Moro e per il quale il Padova gongola, essendo proprietario del cartellino. Attenzione ai passi avanti che potrebbero effettuare nelle prossime settimane due società di A in particolare: Juventus e Sassuolo. La società bianconera valuta l’ipotesi d’acquisto del giocatore, per poi a fine stagione girarlo in prestito ai neroverdi. Il ragazzo classe 2001 potrebbe, così, al termine del campionato avere addirittura la possibilità di giocare nella massima categoria. Altre squadre sono alla finestra, anche all’estero ed in B. Intanto annotiamo l’idea sviluppata da Juve e Sassuolo, che credono nel potenziale del calciatore.

