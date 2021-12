CATANIA: parco giocatori, tanti “avvoltoi” alla finestra

Quando si presentano società in evidenti difficoltà economiche, o per meglio dire fallite, si sa che non mancano i cosiddetti “avvoltoi”. Quelli che, nel caso del Catania, approfittando di un’eventuale esclusione della squadra dal campionato stanno alla finestra e aspettano il momento opportuno per smembrare la preda. Reperendo i giocatori a costo zero, a seguito dello svincolo dell’intero parco giocatori che diverrebbe automatico.

Il Catania, che spera ancora di salvare quantomeno il salvabile, in tale malaugurata ipotesi vedrebbe il proprio organico smantellato per intero. Tanti club sono lì, pronti a fiondarsi sui resti del cadavere senza preoccuparsi di corrispondere alcuna somma di denaro al Catania. Tuttavia non è detta l’ultima parola. Lo spiraglio di luce in quest’ottica esiste, qualora il Tribunale allungasse l’esercizio provvisorio. Fermo restando che qualche giocatore lascerebbe comunque la sponda rossazzurra della Sicilia abbassando il monte ingaggi del gruppo squadra.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***