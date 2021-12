MERCATO – Stampa veneta: “Moro-Sassuolo, distanza si è notevolmente avvicinata nelle ultime ore”

“Padova, il rebus Moro condiziona il mercato. Affare da tre milioni”. Il Corriere del Veneto parla del nodo legato a Luca Moro, attaccante di proprietà del Padova e attualmente in forza al Catania che tanto piace al Sassuolo. “Sono tre i milioni messi sul piatto dal Sassuolo e la distanza fra domanda e offerta si è notevolmente avvicinata nelle ultime ore – si legge – tanto che si sta lavorando sui bonus per arrivare a una fumata bianca da raggiungere il prima possibile. La situazione è ancora in evoluzione, perché bisogna capire se il Catania, dove attualmente Moro si trova in prestito, riuscirà a concludere la stagione”.

