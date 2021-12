STAMPA NAZIONALE – Bargellini: “Catania, rischi di scomparire e stravolgere tutto…”

Luca Bargellini, attraverso un articolo redatto per il portale nazionale tuttoc.com si sofferma sull’epilogo della crisi che sta coinvolgendo il Calcio Catania: “Dopo il fallimento ufficializzato dal Tribunale della città siciliana – scrive – i curatori hanno dato ancora qualche giorno di tempo alla proprietà per trovare 600mila euro fondamentali per permettere al club di terminare la stagione secondo le attese. Al momento, però, di certezze non ce ne sono anche se la deadline è arrivata. L’appuntamento per la condanna (o meno) è fissata subito dopo la pausa dovuta alla sosta per il capodanno. In quelle ore si deciderà il futuro di un club che c’è sempre stato nel calcio italiano e che ora rischia di scomparire. Stravolgendo tutto. Non solo sul piano della regolarità del campionato ma anche sul mercato”.

