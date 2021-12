VERSO CATANIA-MONOPOLI: attacco, torna uno scalpitante Russini

Protagonista nel derby col Palermo, l’ingenua espulsione rimediata nel corso del secondo tempo ha macchiato un pò la prestazione offerta, costrigendolo a saltare il successivo match di Messina. In terra peloritana si è fatta sentire l’assenza di Russini, ma mercoledì sera contro il Monopoli ci sarà. Importante rientro per mister Baldini, che riavrà a disposizione uno dei calciatori rossazzurri più in forma del momento. L’ex Cesena scalpita, giocherà in attacco insieme con Moro e uno tra Russotto e Piccolo. Biondi out, causa squalifica.

