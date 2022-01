BALDINI: “Abbiamo bisogno del nostro popolo. Catanzaro costruito per vincere, ma ci faremo trovare pronti. Pellegrino, grande lavoro”

Dopo la conferenza stampa di Vincenzo Vivarini, spazio alle parole del tecnico rossazzurro Francesco Baldini alla vigilia di Catania-Catanzaro:

“I ragazzi hanno lavorato bene, come sempre, smaltendo la prestazione di Bari. Abbiamo fatto una settimana completa di lavoro. E’ l’ultima settimana in cui prima del tour de force potevamo lavorare in un certo modo. Abbiamo caricato di lavoro i ragazzi consapevoli del fatto che non ci sarà più la possibilità di farlo, visto che giocheremo all’incirca ogni tre giorni. Ho bisogno di avere a disposizione tutti“.

“Il Catanzaro è una squadra costruita per vincere, con giocatori importantissimi ma sono convinto che i nostri ragazzi saranno concentrati e pronti a fare la prestazione. Pinto è squalificato, rientrano Rosaia e Claiton, abbiamo a disposizione Lorenzini e tutti gli altri. Ci ha salutato Frisenna che abbiamo mandato a giocare, è un ragazzo molto giovane e aveva bisogno di giocare. Il resto siamo questi, insomma. Abbiamo voglia di trascinare la nostra gente, il nostro popolo anche domani. Mi auguro che ci siano tante persone allo stadio, noi abbiamo bisogno di loro. E’ bello parlare di campo e di un pallone che rotola dopo tante vicissitudini. Mi auguro che sia una bella giornata di calcio”.

“Stancampiano, Cataldi, Simonetti, Lorenzini e Greco? Sono i ragazzi dei tifosi, della società, noi i miei. Questi ragazzi li conosco perchè li ho allenati, sono andato sul sicuro puntando su di loro per quanto concerne l’aspetto temperamentale. Non è assolutamente facile convincere i giocatori ad accettare Catania in questo periodo. Ho detto che volevamo solo giocatori che venissero con lo spirito giusto. Il Direttore ha fatto un grande lavoro perchè non era semplice portare qua Simonetti che ha disputato un campionato importantissimo a Piacenza lo scorso anno, e non era facile strappare Lorenzini alla Turris. Quando i giocatori li conosco è tutto più sempice. Nella situazione in cui siamo, avevamo bisogno di calciatori che conoscessero la mia idea di calcio. Dobbiamo fare punti e la conoscenza tra noi diventa fondamentale. Convincere questi ragazzi è stato semplice, come lo è stato lavorare finora con il resto del gruppo. Parlano solo di campo, di calcio. Non si preoccupano di tutto quello che circonda in questo momento la società, lo hanno dimostrato anche a Bari e lo dimostreranno partita dopo partita. E’ stata complicata la trattativa, ma non convincere Lorenzini. E’ molto più complicato convincere i procuratori dei ragazzi. Il dialogo è stato diretto. Ripeto, non sono miei ragazzi ma giocatori che Pellegrino ha preso facendo un grande lavoro, come mi sta dando una mano nel compattare questo gruppo, che è coeso e vuole fare qualcosa d’importante”.

“Più spazio per Sipos? Per tutti. Da domenica alla fine di febbraio sono 27 giorni e abbiamo 8 partite da giocare, non posso neanche immaginare che Moro, il titolarissimo, possa fare tutti i minuti delle 8 gare come non posso immaginare che le possa fare Greco. Poi magari le faranno ma io devo essere pronto a qualsiasi cosa e la rosa attuale mi tranquillizza soto questo punto di vista. Sipos è uno di quelli che farà parte di questo periodo duro di partite, vediamo se da titolare o subentrato“.

“Sono straconvinto che il Catanzaro venga a prenderci alti e a darci tanta pressione, hanno difensori forti che accetteranno l’uno contro uno dietro, quindi in fase di palleggio dovremo stare molto concentrati. Di contro abbiamo provato a lavorare su cose concrete per poter mettere in difficoltà il Catanzaro. Lorenzini titolare? Sta bene, domenica ha giocato titolare nella Turris. Non ha mai saltato una partita, senza incappare in infortuni. Ha fatto un allenamento con noi, non penso che parta titolare ma mercoledì giochiamo di nuovo. I ragazzi sanno che devono essere tutti quanti pronti”.

