VIVARINI (all. Catanzaro): “Servirà la stessa applicazione e attenzione del Catania. Maldonado scalpita. Faremo una grande prestazione, ne sono certo”

Conferenza stampa di mister Vincenzo Vivarini alla vigilia della trasferta di Catanzaro. Queste le parole evidenziate da TuttoCalcioCatania.com:

“Dobbiamo assolutamente cancellare la prestazione contro il Palermo, penso che le grandi imprese nascano proprio da grandi debacle. Di conseguenza dobbiamo diventare una squadra unita, compatta, che dà l’anima. Poche chiacchiere e tanti, tanti fatti. In settimana per la prima volta ho visto una squadra concentrata e unita, che ha capito che bisogna cambiare registro, mentalità. Ci siamo messi in discussione tutti, facendo quadrato. Ho visto una partecipazione maggiore in tutto da parte della squadra. Sono convinto che faremo una grande prestazione domenica. Le difficoltà ci sono perchè abbiamo squalificati Cianci e Carlini che sono giocatori importanti per noi, inoltre c’è il mercato aperto. Partiamo in 19 e siamo ad alto livello. Abbiamo incontrato una delegazione di tifosi. Facciamo tesoro delle critiche, devono essere uno stimolo a dare di più. In un modo o nell’altro bisogna tirare fuori il meglio di noi stessi per i nostri tifosi. L’incontro è stato leale, giusto, i tifosi vogliono il bene del Catanzaro”.

“Il Catania è una squadra molto compatta, organizzata che pressa uomo su uomo a tutto campo. L’ha fatto a Bari molto bene, nonostante le loro difficoltà hanno trovato una compattezza di squadra e pensiero, sarà battaglia, una partita giocata con grande intensità da parte loro e nostra. Speriamo di riuscire ad ottenere quello che vogliamo. Abbiamo sviluppato molto bene il lavoro in fase offensiva, affronteremo una squadra che ci lascerà secondo me un metro o due di spazio per poter giocare. Dovremo avere davvero grande voglia e capacità di giocare sotto pressione al cospetto di un Catania molto aggressivo e attento. La prerogativa degli etnei è quella di non concederci un metro di spazio sulla palla. Poi sono bravi a coprire tutte le giocate, gli scarichi, in tutti i passaggi che noi andremo a fare troveremo sempre palla coperta. Il Catania è una squadra molto mentalizzata a fare questo lavoro. Hanno una grande autostima perchè andare a Bari, pressandoli, facendo tre gol e sfiorandone altri dimosta la forza di questa squadra. Hanno lavorato bene dall’inizio, mantengono quel pensiero e lo fanno con grande sicurezza e determinazione”.

“E’ importante per noi riuscire ad avere il pallino del gioco, sviluppando il nostro gioco in zone alte di campo. Dobbiamo avere la stessa applicazione e attenzione del Catania nel mantenere le consegne mettendo in discussione i propri convincimenti e lavorando esclusivamente con una mentalità forte di gruppo e individuale. Da oggi in poi mi aspetto tantissimo da me, dal mio staff e dai miei giocatori, che devono dare molto di più perchè è possibile farlo, prendendoci le nostre responsabilità. Questo ci permetterebbe di diventare la squadra che tutti noi vogliamo”.

“Maldonado si è inserito molto bene. E’ un giocatore che per caratteristiche mancava al Catanzaro avendo tempi e idee di gioco. Per Maldonado sarà una gara molto dura e intensa perchè lo conoscono e lavoreranno molto su di lui, cercando di fargli evitare le sue giocate. In allenamento si è disimpegnato con grande facilità, mi lascia ben sperare. Anche lui è molto motivato, ci tiene a far bene in questa partita ma deve aspettarsi grandi lotte e pochi spazi per poter giocare, dovrà farlo in velocità. Sono sicuro che cominceremo a vedere le sue qualità e le sue doti“.

