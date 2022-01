EX ROSSAZZURRI: Keko approda negli Stati Uniti

Vi ricordate di Sergio Gontán Gallardo, meglio conosciuto come Keko? Il Catania perfezionò l’acquisto del prodotto della cantera dell’Atletico Madrid nel 2011. Dopo l’esperienza in prestito al Grosseto, l’esterno offensivo spagnolo tornò in Sicilia dove, dal 2012 in poi, totalizzò 23 presenze in Serie A siglando il primo gol nel massimo campionato il 24 febbraio 2013. L’anno successivo scadette il vincolo contrattuale con il Catania che non esercitò l’opzione di rinnovo contrattuale per un ulteriore biennio.

Keko, pertanto, ha proseguito la carriera in Spagna all’Albacete ed all’Eibar prima di effettuare il salto di qualità al Malaga. Per il ragazzo madrileno classe 1991, successivamente si sono aperte le porte di Real Valladolid, ancora Malaga e Deportivo La Coruna. Adesso però ha lasciato la Spagna e l’Europa, sposando un progetto completamente diverso. Nuova opportunità professionale negli Stati Uniti, dove Keko ha accettato il trasferimento al Sacramento Republic FC, squadra partecipante allo USL Championship, campionato di secondo livello gerarchicamente al di sotto della Major League Soccer.

“Keko porta una vasta esperienza dal suo tempo in Spagna e in Italia”, ha dichiarato il Presidente e Direttore Generale del club Todd Dunivant, aggiungendo che la capacità tecnica dell’ex rossazzurro “sarà una grande spinta per il nostro attacco e porterà una maggiore leadership da veterano sia dentro che fuori dal campo”.

