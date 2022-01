TORRE DEL GRIFO: il centro sportivo escluso dal bando, sarà un arrivederci?

Il Tribunale fallimentare ha pubblicato il bando che fa partire la procedura competitiva, con l’auspicio che l’11 febbraio il ramo sportivo aziendale venga acquisito da un nuovo proprietario. Torre del Grifo Village è stato escluso da tale bando. Al momento, dunque, il centro sportivo considerato fiore all’occhiello della società rossazzurra, ma da quando il Catania milita in Lega Pro diventato una zavorra per via dei costi molto difficili da sostenere e la mancanza di un management serio e lungimirante, non fa più parte della vita del club. Potrebbe però essere soltanto un arrivederci. Adesso è possibile lasciare la struttura in mano alla curatela affinchè questa la possa vendere a soggetti terzi dando il ricavato al Credito Sportivo, proprietario dell’immobile, oppure che sia lo stesso Credito Sportivo a stabilire il da farsi, magari trattando con l’aggiudicatario dell’asta la formula migliore per la gestione della struttura.

