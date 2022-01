EX ROSSAZZURRI: Lucarelli riaccoglie Aya dopo averlo avuto a Catania?

Una stagione davvero intensa, quella vissuta da Ramzi Aya con mister Cristiano Lucarelli a Catania nel 2017/18. Campionato di terza serie, il difensore italo-tunisino disputò un eccellente torneo totalizzando 40 presenze con Lucarelli alla guida tecnica della squadra. Un feeling nato praticamente subito tra i due, che sfiorarono allora il raggiungimento della finalissima Play Off di Pescara col Cosenza. Successivamente le strade si divisero. Adesso Aya, dopo l’avventura con la maglia del Pisa, milita da due anni nella Salernitana. Secondo quanto informano i colleghi di calciofere.it, Lucarelli tiene in considerazione la possibilità di riabbracciarlo in B alla Ternana. Il difensore centrale ha giocato quest’anno appena 2 partite nella Salernitana, ma a 31 anni vanta una lunga esperienza fra B e C. “Lucarelli lo ha avuto a Catania – si legge – La particolare situazione dei campani potrebbe favorirne l’uscita”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***