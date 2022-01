SERIE C – Gozzi (Pres. Virtus Entella): “Riforma dei campionati, ecco come l’ha delineata Gravina”

Riforma nel calcio italiano? Se ne parla da tempo. Vedremo se sarà realizzata a breve. Ne parla il Presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi attraverso il sito ufficiale del club ligure attualmente iscritto al campionato di Serie C: “Nel calcio italiano si perdono un sacco di soldi, è uno dei grossi problemi che hanno i club come il nostro, reggere budget come quello della Serie B è proibitivo per molti. Mi auguro che si arrivi presto a una riforma dei campionati, Gravina l’ha delineata abbastanza bene: 18 squadre di Serie A, 18 squadre di Serie B e 18 squadre di una B2 o una C Élite. Questo significherebbe dimezzare il panorama dei club professionistici e quindi raddoppiare le risorse che ci sono, si passerebbe da più di 100 squadre a 54. L’anno scorso la Serie B ha perso quasi 200 milioni, una media di 10 milioni a squadra, capite che ipotizzare una perdita sistematica di questa portata è fuori da ogni logica”.

