MERCATO: Serie C, i movimenti delle ultime ore nel girone C

Come si muovono sul mercato le società di Serie C, nel mese in cui si apre ufficialmente la finestra invernale.

Contratto annuale con opzione per il centrocampista Enrico Zampa, tesserato dalla Turris, la quale sonda il terreno per Marco Frediani della Fermana (fonte Corriere dello Sport). La Paganese ha ufficializzato l’ingaggio di Carlo Martorelli, centrocampista classe ’99 che nella prima parte di stagione in forza all’Aquila Montevarchi ha totalizzato 6 presenze, mentre lo scorso anno ha vestito la maglia del Carpi in Serie C collezionando 10 presenze. Riflessioni in corso circa il futuro della giovane punta Tommaso Busatto, attualmente in prestito al Messina e di proprietà del Vicenza. In uscita a Bari il centrocampista Davide Di Gennaro, che ha trovato poco spazio finora mentre Sudtirol e Messina si contendono il laterale sinistro del Catanzaro Antonio Porcino (fonte tuttoc.com).

A proposito dei giallorossi calabresi, hanno messo gli occhi su Matteo Bruscagin e Salvatore D’Elia, rispettivamente in forza al Vicenza ed al Frosinone (fonte Corriere dello Sport). Catanzaro che, inoltre, ha chiesto al Perugia il centrocampista greco Dimitrios Sounas (fonte tuttoc.com). Il Palermo pensa al ritorno in Sicilia dell’esterno offensivo Mattia Felici, che si era reso protagonista della promozione dalla Serie D alla C di due anni fa in Sicilia.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com Palermo e Lecce stanno raggiungendo l’accordo per il prestito fino al termine di questa stagione. Rosanero, poi, interessati al centrale difensivo del Pescara Julian Illanes (fonte Giornale di Sicilia). Il Campobasso prova a chiudere per il portiere del Messina Michal Lewandowski, mentre la Fidelis Andria considera l’idea Mirko Bortoletti, che ha già giocato in Puglia con prestazioni lusinghiere nel torneo 2018/19 (fonte tuttoc.com). Sprint Potenza per l’esperta punta Saveriano Infantino (fonte tuttopotenza.com).

