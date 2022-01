LA SICILIA – Avv. Ferraù: “Felicità immensa. Abbiamo fatto tutto il possibile per mantenere in vita il Catania”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Le parole dell’avvocato Giovanni Ferraù dopo la notizia dell’estensione dell’esercizio provvisorio fino al 28 febbraio: “Accolgo con una felicità immensa il provvedimento del Tribunale che ha evitato la fine della massima espressione calcistica cittadina per la quale tutti noi ci siamo battuti in questi mesi. Ci sarà una gara competitiva e il nostro augurio è che si presente un gruppo economico potenzialmente forte che possa garantire il gran rilancio del Catania. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per mantenerlo in vita e adesso guardiamo avanti con una rinnovata fiducia”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***