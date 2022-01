CATANIA: a forte rischio anche la gara con la Paganese

Quasi 300 calciatori positivi al Covid-19 in Lega Pro con la prospettiva che i contagi aumenteranno nei prossimi giorni in tutta Italia. Di conseguenza si va verso il rinvio anche delle gare valevoli per la 22/a giornata. Dopo essere slittato il match di Andria, il Catania rischia di saltare così anche la successiva sfida alla Paganese fissata per il 16 gennaio allo stadio “Angelo Massimino”. Venerdì il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli si confronterà con il consiglio direttivo per fare il punto della situazione e si deciderà in base ai dati epidemiologici aggiornati, ma la 22/a giornata è fortemente a rischio.

