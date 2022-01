LA SICILIA: Catania, aumentano i fedelissimi di Baldini. Il prossimo sarà Lorenzini?

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

C’è un gruppetto di fedelissimi che mister Baldini ha ritrovato dopo avere vissuto esperienze importanti altrove. Soprattutto lo scudetto Under 17 e la Coppa Italia di categoria vinti con la Roma. Dopo l’arrivo di Greco e Cataldi, per Simonetti accettare a scatola chiusa il Catania non è stato un problema. Il ricordo di quel 20 giugno 2017, quando la Roma vinceva lo scudetto di categoria battendo una rivale di tradizione assoluta in fatto di giovani come l’Atalanta, ha pesato. Così come ha pesato la presenza di Baldini, la possibilità di ricomporre in mediana quel terzetto che era spesso la soluzione ideale dettata dall’alllenatore. Dopo un percorso di maturazione di quattro stagioni, i tre si sono ritrovati a Catania. L’altro fedelissimo è l’ex Trapani Stancampiano, che a Bari non è stato brillante ma il tecnico lo difende a spada tratta. Alla lista dei calciatori dovrebbe aggiungersi nelle prossime ore Filippo Lorenzini, che Baldini ha guidato nel Sestri e renderebbe più solido il reparto arretrato in attesa di un altro difensore capace di agire al centro o sulle corsie.

