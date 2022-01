MERCATO: Zanchi-Turris, la situazione

La stampa campana avvicina sempre di più al Catania il difensore Filippo Lorenzini, in conseguenza dell’approdo al club corallino di Andrea Sbraga, in arrivo dall’Avellino. Secondo quanto riporta tuttoturris.com, adesso il laterale sinistro Andrea Zanchi, originariamente inserito come pedina di scambio nell’operazione Lorenzini, non sarebbe più una priorità della Turris alla luce della prova convincente offerta da Ciro Loreto domenica scorsa. La sensazione è che l’affare Zanchi si possa riaprire solo a fine mercato, qualora i corallini dovessero realizzare un’altra uscita nella catena mancina.

