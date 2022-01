MERCATO: la cessione di Calapai rilancerà le quotazioni di Albertini?

Raggiunto l’accordo per il passaggio di Luca Calapai al Crotone, si attende l’ufficialità. Una trattativa vicina al perfezionamento, che ha poi subito un rallentamento e, adesso, è tornata caldissima con il probabile inserimento di una contropartita tecnica. Fatto sta che il Catania registra una perdita importante nel reparto arretrato, in un contesto che potrebbe tuttavia rilanciare le quotazioni di Alessandro Albertini. Riserva di Calapai fino a questo momento, quando chiamato in causa ha sempre risposto presente ed avrebbe meritato sicuramente più spazio. Cedendo Calapai, toccherebbe proprio ad Albertini presidiare con una certa regolarità l’out destro. La sensazione è che l’ex giocatore della Virtus Francavilla, in scadenza di contratto a giugno, possa proseguire l’avventura alle pendici dell’Etna.

