MERCATO: Maldonado-Catanzaro, c’è l’accordo con il giocatore

Luis Maldonado sta per lasciare Catania e continuerà a giocare nel girone C di Serie C. Il centrocampista ecuadoregno, infatti, si appresta a diventare un nuovo giocatore del Catanzaro. La società calabrese ha puntato con decisione il mirino su Maldonado, battendo la concorrenza di altri club di terza serie come Sudtirol e Trento. L’accordo con il calciatore è già stato raggiunto sulla base di un contratto che scadrà a giugno 2023. Si attende l’ok definitivo da parte del Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***