ROSAIA: “Gara interpretata bene, dobbiamo limare gli errori e lavorare sui dettagli”

Il centrocampista rossazzurro Giacomo Rosaia rilascia alcune dichiarazioni nel post-gara di Catania-Catanzaro, a commento della prestazione offerta. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com:

“C’è grande rammarico perchè la partita è stata interpretata bene, ribattendo colpo su colpo al Catanzaro. Era una gara difficile contro una corazzata. Potevamo portare a casa sicuramente un risultato diverso. Gli errori purtroppo hanno condizionato la gara, non condanniamo il singolo perchè si sbaglia sempre tutti insieme. Dobbiamo limare gli errori che poi oscurano prestazioni importanti di questo gruppo fantastico, continuare a lavorare a testa alta, ci sono tante gare ravviciante e non bisogna mollare di un centimetro. Avevamo messo tanta pressione al Catanzaro, nonostante il doppio svantaggio non siamo usciti dal campo, cosa che poteva accadere visto che abbiamo preso due gol evitabili ad inizio ripresa. Questa squadra ha un’anima e un’identità ben precisa. Dispiace tanto perchè siamo tutti giocatori che mettono l’anima in campo e quando si fanno questi errori individuali pesano sul gruppo, non solo sul singolo. Dobbiamo rialzarci tutti insieme, siamo una grande famiglia e già concentrati per la prossima gara”.

“Com’è stato il mio rientro in campo? Sono contento, la gamba c’è ma credo che anche la squadra abbia fatto la prestazione dimostrando di essere viva. Scontro diretto ad Andria? Sarà complicata, ma dobbiamo farci trovare pronti contro una squadra esperta su un campo ostico. Bisogna preparare la gara al meglio, andando forte e pensando alla vittoria. C’è unità, il gruppo ha grande coraggio e nei prossimi impegni ravvicinati sono sicuro che ognuno di noi sarà protagonista. Lorenzini e Simonetti? Sono due grandi professionisti e lavoratori che si sono messi subito a disposizione del gruppo e sicuramente daranno una grossa mano. Cosa manca per tornare alla conquista dei tre punti? Dobbiamo lavorare sui dettagli, su quel centimetro che ci sta mancando, su quelle palle sporche da gestire in maniera diversa. Sisterememo anche questi piccoli errori, ne sono convinto”.

