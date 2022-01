SIMONETTI: “Esordio in casa grande emozione. Il Catanzaro ha sfruttato i nostri errori, noi no. Accettare Catania sfida sul piano personale”

Il centrocampista del Catania Pier Luigi Simonetti dopo la sconfitta riportata al “Massimino” contro il Catanzaro. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com:

“Sicuramente è stata una grande emozione, non ero abituato a vedere questo numero di tifosi allo stadio, speravo in un esordio migliore tra le mura amiche ma abbiamo tempo a disposizione per provare a fare meglio. Il Catanzaro ha vinto sfruttando alcuni nostri errori, cosa che noi, al contrario, non siamo riusciti a fare. E’ stata una gara molto combattuta e accesa. Nel girone C ho trovato un calcio diverso, più equilibrato e agguerrito malgrado ci sia tanta qualità in alcuni giocatori”.

“Mi alleno sempre al massimo, spero di continuare a migliorare la condizione. Sono contento del minutaggio crescente, mi sono ambientato in un gruppo in cui tutti siamo importanti e vogliamo dare una mano per il bene della squadra mettendoci a disposizione a prescindere dai minuti in campo. Il mister e il Direttore mi hanno dato una grande motivazione, ho accettato anche una sfida sul piano personale per potere migliorarmi“.

“Adesso la Fidelis Andria? Sul piano mentale non cambierà niente. E’ uno scontro diretto ma ogni partita vale tre punti. Ci prepariamo allo stesso modo, pensando più a noi stessi che agli avversari. Cosa mi piace di questo Catania? Il fatto di restare sempre uniti, di cercare di emergere anche nelle difficoltà. Abbiamo provato fino all’ultimo ma sfortunatamente o per demerito nostro non siamo riusciti a pareggiare. Mi piace l’unione di gruppo, il fatto di non mollare mai. Dobbiamo essere però più concentrati nelle piccole situazioni, sbagliando meno possibile. Adesso giocheremo spesso ogni tre giorni, sarà fondamentale il lavoro di squadra, essere tutti disponibili alla causa. Sono convinto al 100% che faremo bene perchè ho ricavato buone sensazioni dal campo e dagli allenamenti. Possiamo fare molto bene e dare tante gioie nei prossimi mesi ai tifosi”.

