SERIE C: i movimenti di mercato delle ultime ore nel girone C

Come si muovono sul mercato le società di Serie C, nel mese in cui si è aperta ufficialmente la finestra invernale.

Colpo Avellino per il reparto avanzato. Come riportato nei giorni scorsi, approda ufficialmente alla corte di Braglia il forte attaccante Jacopo Murano. Arriva dal Perugia a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto che lo legherà agli irpini fino al 30 giugno 2024. Il centrocampista palermitano Marco Civilleri è richiesto, ma il Taranto ha deciso di non privarsene trovando l’accordo per il prolungamento del contratto per altre due stagioni. La Vibonese ci prova per il centrocampista ex Cosenza Mattia Trovato, rientrato alla Fiorentina dopo la parentesi con la maglia dell’Albinoleffe. Occhi del Catania puntati sul difensore di proprietà del Vicenza Mario Ierardi. In uscita dal Catanzaro l’ex esterno rossazzurro Antonio Porcino che vanta estimatori in C, in particolare Pistoiese e Cesena (fonte tuttoc.com). A Potenza si fatica a trovare una nuova sistemazione per Allan Baclet, che ha rifiutato diverse squadre mentre Francesco Salvemini e Niccolò Romero non lasceranno i lucani.

