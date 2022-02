BALDINI: “Gara di Andria fondamentale. Concentrazione massima da parte di tutti. Riportare i tifosi allo stadio con i risultati”

Le parole di mister Francesco Baldini quando la squadra rossazzurra è già in Puglia, pronta per affrontare la Fidelis Andria. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com:

“Abbiamo svolto un breve allenamento stamattina per poi trasferirci in pullman ad Andria, non potendo lavorare tantissimo. Sono tutti convocati, ad eccezione di Pino. Mi dispiace per l’esonero di Ginestra, abbiamo giocato insieme, lo avrei incontrato molto volentieri. Colgo l’occasione per salutarlo. Questo complica le cose perchè non c’è alcun punto di riferimento su quella che può essere la formazione della Fidelis Andria o gli schieramenti tattici, però abbiamo una nostra identità ben precisa e quindi penseremo ancora una volta a noi stessi. Quando c’è il cambio di allenatore non è mai bello affrontare le squadre, questo i ragazzi lo devono capire. Mercoledì è una partita importantissima, fondamentale e non voglio cali di concentrazione. Ripeto, il cambio di allenatore dà qualcosa in più a livello motivazione all’Andria e noi dovremo essere pronti a controbattere”.

“Si punterà sulle nostre caratteristiche. Il Catanzaro contro di noi ha fatto una delle migliori partite, è stato molto aggressivo. Abbiamo imparato la necessità di ridurre a zero i cali di concentrazione, i singoli errori. I ragazzi escono dalla partita di domenica consapevoli di essersela giocata a livello agonistico alla pari, anche se il Catanzaro ha giocatori veramente tosti. Puntiamo sulle nostre armi, le solite. Cercare d’impostare la partita sul piano tecnico-tattico e controbattere colpo su colpo a livello caratteriale. Zanchi titolare? Lui e Piccolo erano ragazzi che non avevano palesato la volontà di andare via ma avevano qualche possibilità di essere ceduti, quindi ho scelto deteminate soluzioni ma saranno con noi fino alla fine e quindi sono integrati a pieno ritmo con la squadra”.

“Se sono soddisfatto del mercato? Non avrei mai potuto fare il Direttore Sportivo. Non ho assolutamente invidiato il Direttore Pellegrino in questo periodo perchè portare giocatori a Catania è stato quasi impossibile. Simonetti e Lorenzini hanno accettato di venire col massimo entusiasmo, siamo stati bravissimi a tenere giocatori richiesti anche da categorie superiori. Queste richieste sono figlie di quello che hanno messo in campo i ragazzi, ma anche di un certo tipo di lavoro. Sicuramente avere avuto tanti calciatori con determinate richieste ci ha fatto piacere. Sapete le vicende di Greco e Moro. Ma di richieste per i nostri giocatori ne sono arrivate veramente tante. Ora però voglio che tutti ci si concentrino nel fare punti. Se mi accorgo che qualcuno non è concentrato, scenderà poco in campo. Da oggi in poi, il mercato è finito e voglio massima concentrazione da tutti, compreso chi era sul mercato e non è andato via”.

“Chi adattare a destra in alternativa ad Albertini? Quest’ultimo è il terzino di ruolo. Ercolani ha giocato in gran parte dell’esperienza del settore giovanile da terzino destro, Simonetti si può adattare, Biondi idem. Era difficile tenere Calapai ma abbiamo fatto le nostre considerazioni. Appello ai tifosi in vista del ritorno al ‘Massimino’? Ho sempre detto e pensato che sia la squadra, che lo staff e l’insieme dell’area sportiva con le grandi prestazioni debbano riportare la gente allo stadio. Nelle ultime partite in casa purtropo a livello di risultati abbiamo peccato. Buone prestazioni sul piano caratteriale e dell’impegno ma dobbiamo iniziare a fare risultati. Facendolo in queste due trasferte, in vista del prossimo appuntamento in casa avremmo qualche tifoso in più. Dipende sempre da quel che facciamo noi. Ne siamo molto consapevoli. E’ vero che abbiamo affrontato squadre importanti come Monopoli, Catanzaro e Bari nell’ultimo periodo, ora noi oltre al’impegno dobbiamo portare a casa il risultato. Questo ci aiuterà ad avere più gente allo stadio, noi i tifosi possiamo solo ringraziarli. Abbiamo apprezzato anche lo striscione esposto domenica, non avere vinto ci ha dato ancora più fastidio proprio per non essere riusciti a dare una soddisfazione alla nostra gente. I tifosi li sentiamo vicini, abbiamo voglia di regalargli i risultati”.

