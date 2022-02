CALCIO SICILIANO: Di Salvo nuovo allenatore della Germania Under 21

Nato a Palma di Montechiaro, madre catanese (Paternò), Antonio Di Salvo è il nuovo allenatore della Nazionale di calcio della Germania Under 21, vice campione d’Europa che prende il posto di Stefan Kuntz, ora CT della Nazionale maggiore turca. Ex attaccante emigrato da una vita in Germania, ha indossato anche la casacca del Bayern Monaco nel 2000. Nel 2011 iniziò la carriera di allenatore proprio tra le fila dell’Under 17 del Bayern. “Devo molto a papà Luigi, 66 anni, che lavorava in una fabbrica di tubi in Germania, ed a mamma Rosaia, 60enne, che cucina e ora lavora in ospedale”, le parole riprese da La Sicilia. Di Salvo è l’unico allenatore professionista siciliano ad essersi affermato all’estero.

