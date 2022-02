CATALDI: “Ci mancava festeggiare sotto la Nord. Sto acquistando fiducia. Tifosi spettacolari, possiamo solo ringraziarli”

Il centrocampista del Catania Riccardo Cataldi, uno dei principali protagonisti dell’incontro vinto contro la Virtus Francavilla, esterna tutta la propria soddisfazione nel post gara. Ecco le parole evidenziate da TuttoCalcioCatania.com:

“La vittoria era la cosa più importante, soprattutto perchè ottenuta davanti ai nostri tifosi. Abbiamo lottato dal primo all’ultimo minuto su ogni pallone, avevamo voglia di andare sotto la curva a festeggiare. L’azione del gol parte da una palla che intercetto a centrocampo, ho visto Greco e Moro che hanno attaccato benissimo la profondità, ho lanciato Freddi che ha scaricato per Russini, il quale ha messo dentro per Biondi che è arrivato al posto giusto al momento giusto”.

“Giocando un calciatore acquista fiducia ovviamente. All’inizio magari non facendolo tanto cerchi sempre di sbagliare meno possibile, poi provi giocate diverse man mano che scendi in campo e sei più disinvolto. Posso solo crescere. I tifosi? Ancora una volta ci hanno fatto sentire tutto il loro calore. Oggi erano in tanti, possiamo solo dire grazie a queste persone perchè nonostante le mille difficoltà ed un futuro incerto ci sono sempre vicini, non hanno mai smesso di farci sentire il proprio apporto. Questo stadio così trasmette una carica emotiva che ci fa andare al doppio, senza mai tirarci indietro. L’abbraccio finale ci mancava perchè non vincevamo in casa da tanto tempo. Il rammarico più grande era quello di non potere festeggiare. Oggi ci siamo seduti sotto la Curva Nord perchè era uno spettacolo vederli cantare per noi e siamo contenti di averli resi felici”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***