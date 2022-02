SERIE C: 28/a giornata, risultati e classifica. Tripletta di Liguori a Bari, il Catanzaro si avvicina. Vincono Palermo e Messina

Riportiamo di seguito i risultati maturati sui campi del girone C di Serie C nella 28/a giornata e la classifica aggiornata. Clamoroso tonfo casalingo del Bari contro il Campobasso (l’ex rossazzurro Liguori autore di una tripletta), ne approfitta il Catanzaro che vince a Taranto. Tre punti anche per l’Avellino. Foggia corsaro a Monopoli, la Turris crolla sotto i colpi del Palermo. In chiave salvezza il Monterosi travolge la Paganese in trasferta ed il Messina si aggiudica lo scontro diretto con il Potenza.

RISULTATI

Catania 1-0 Virtus Francavilla (55′ Biondi)

Paganese 0-3 Monterosi Tuscia (45′ Rocchi, 77′ Artistico, 94′ Franchini)

Palermo 5-0 Turris (10′ Sbraga aut., 43′ Floriano, 52′ Brunori, 56′ Luperini, 90′ Soleri)

Picerno 1-0 Juve Stabia (59′ Reginaldo)

Taranto 0-1 Catanzaro (58′ Fazio)

ACR Messina 2-0 Potenza (15′ Piovaccari, 91′ Fofana)

Avellino 2-0 Fidelis Andria (51′ Kragl, 94′ Plescia)

Bari 2-3 Campobasso (22′ Liguori, 49′ Liguori, 68′ Liguori, 73′ Dalmazzi aut., 79′ D’Errico)

Latina 3-2 Vibonese (13′ Barberini, 40′ Jefferson, 54′ Jefferson, 71′ Ngom, 75′ Volpe)

Monopoli 0-1 Foggia (39′ Petermann)

CLASSIFICA

1. Bari 55

2. Catanzaro 51

3. Avellino 48

4. Virtus Francavilla 47

5. Palermo 45

6. Monopoli 43

7. Latina 41

8. Foggia 39

9. Turris 39

10. Picerno 39

11. Taranto 34

12. Catania 33

13. Juve Stabia 33

14. Monterosi Tuscia 33

15. Campobasso 33

16. ACR Messina 26

17. Paganese 26

18. Potenza 22

19. Fidelis Andria 20

20. Vibonese 16



