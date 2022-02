CATANIA 1-0 VIRTUS FRANCAVILLA: gli highlights della partita

Il filmato di Eleven Sports (dal canale Youtube ‘Serie C Highlights’) contenente le azioni salienti del match, valevole per la 28/a giornata del girone C di Serie C, vinto dal Catania contro la Virtus Francavilla allo stadio “Angelo Massimino” con il risultato di 1-0.

Successo meritato contro una squadra che attraversava un eccellente momento di forma e, fino a qualche giorno prima, occupava la terza posizione in classifica. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, nella ripresa cresce il Catania che sblocca il match al minuto 55 grazie al gol del catanese Kevin Biondi. I rossazzurri sprecano più volte il 2-0 ma mantengono la porta inviolata fino al triplice fischio.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***