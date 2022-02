CATANIA: incertezza e smarrimento, Baldini sarà un leone in gabbia

Tre giornate di squalifica per Baldini, l’asta deserta, la nuova penalizzazione attesa nei prossimi giorni. Sono giorni difficili per il Catania ed il mister che, analogamente a quanto successo all’andata, sarà costretto a seguire l’incontro dalla Tribuna dello stadio “Angelo Massimino”. Un leone in gabbia, che non potrà stare vicino ai propri giocatori nell’arco dei 90′ ma confida molto nella voglia della squadra di reagire sul rettangolo verde.

Il tecnico di Massa ha lavorato molto in settimana anche sulla testa dei ragazzi, soprattutto in queste ore in cui le difficoltà si sono amplificate per loro. In un clima di profonda incertezza e smarrimento che si respira nell’ambiente, Baldini, che nelle scorse ore ha avuto il piacere di pubblicare sui social una foto meravigliosa dell’Etna in eruzione, sta vivendo le vicissitudini del Catania con grande intensità mista ad amarezza. Perchè ancora una volta viene calpestata la passione di un popolo fiero ed orgoglioso, che non lo merita. Baldini lo sa bene, e sa anche che la maglia va onorata fino in fondo. Questo messaggio viene sistematicamente trasferito alla squadra e sarà così anche contro il Picerno. Perchè il Catania è roba seria. Perchè sul campo c’è un compito da portare a termine. Perchè non è finita finchè non è finita.

