CATANIA: non è finita finchè non è finita, massimo sostegno alla squadra

Riprendiamo il titolo da una famosa citazione di un ex calciatore e allenatore di baseball scomparso nel 2015, Yogi Berra, noto anche per i suoi aforismi. “Non è finita finché non è finita” è la sua frase più celebre, pietra miliare per ogni giocatore di baseball ma che vale per qualsiasi settore, contesto e ambito della nostra vita. Sì, perchè non bisogna mai arrendersi prima della vera fine di qualcosa. Sia essa una partita, una competizione, un fattispecie riferita al quotidiano. Mai demoralizzarsi prima del tempo. Una frase che ci sentiamo di utilizzare anche con riferimento alle vicende societarie del Calcio Catania.

E’ un dato di fatto che l’asta sia andata deserta, così come esiste a questo punto il rischio concreto dell’esclusione dal campionato dopo il 28 febbraio se il Tribunale non troverà nuove soluzioni. Non è stato ancora sancito il de profundis, ma il Catania, dopo la dichiarazione di fallimento risalente a dicembre, rischia di essere ulteriormente travolto dagli eventi, pertanto l’agitazione dei tifosi è comprensibile. Oggi il Catania è ancora vivo e chi può farlo ha il dovere di tirarlo fuori dalle sabbie mobili, onde evitare un dramma nel dramma. Tecnicamente la partita non è conclusa, anche se si è complicata maledettamente. Intanto la squadra scende in campo contro il Picerno e andrà sostenuta con tutto l’amore possibile dagli spalti. Lo meritano i giocatori ed il comparto sportivo che, in una situazione a dir poco caotica, continuano ad assicurare il massimo impegno.

